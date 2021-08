GDL-Chef Weselsky hat – wie erwartet – neue Bahnstreiks angekündigt. Im Güterverkehr sollen sie schon morgen beginnen, im Personenverkehr in der Nacht auf Montag.

Die Lage in Afghanistan ist weiter angespannt. Heute soll ein Deutscher auf dem Weg zum Flughafen Kabul angeschossen worden sein. Am Nachmittag schalten sich die Außenminister der NATO-Staaten zu einer Krisensitzung zusammen. Es dürfte unter anderem um die afghanische Armee gehen, die trotz jahrelanger Ausbildung durch ausländische Truppen so gut wie nicht gegen die Taliban gekämpft hat. Es mehren sich auch die Vorwürfe, die Amerikaner hätten den Abzug nicht professionell geplant. Ein NATO-Diplomat rechnet mit einer "lebhaften Debatte".