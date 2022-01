Info-Date am Mittag: Baerbock in Moskau und Palmer bald nicht mehr grüner OB in Tübingen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen) trifft in Moskau auf ihren Amtskollegen Sergej Lawrow. Bearbock hat klar gemacht, dass sie im Ukraine-Konflikt eine diplomatische Lösung finden will – ihr selbst gestecktes Ziel sei es, Russland an den Verhandlungstisch zurückzuholen, hatte die Grünen-Politikerin im Vorfeld ihrer Reise gesagt und das auch nochmals in Moskau betont.

In ihrer Partei im Südwesten gibt es ebenfalls einen ungelösten Konflikt. Boris Palmer wird nicht mehr für die Grünen als Oberbürgermeister-Kandidat in Tübingen antreten. Der Politiker, gegen den ein Parteiordnungsverfahren bei Bündnis 90/Die Grünen läuft, hat das in einem Brief an seine Partei erklärt. Damit wird er sich nicht an der Kandidatenfindung der Grünen im April für die OB-Wahl im Herbst beteiligen.