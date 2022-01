Info-Date am Mittag: Baerbock auf Krisenreise in Osteuropa und Pazifik-Vulkan legt Kommunikation lahm

Die neue Bundesaußenministerin Annalena Baerbock besucht in der Krise zwischen dem westlichen NATO-Bündnis und Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew. Sie hat sich dort mit OSZE-Vertretern getroffen, die die Lage im Osten des Landes beobachten. Hintergrund der Reise ist der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zu dem osteuropäischen Land. Morgen wird Baerbock dann mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zusammentreffen.

Der Untersee-Vulkan in Tonga sorgt weiter für Chaos in dem pazifischen Inselstaat. Die Krise wird dadurch erschwert, dass die Eruption ein Unterseekabel beschädigt zu haben scheint, sodass die Kommunikation zum größten Teil ausgefallen ist. Das Land hat die internationale Gemeinschaft um Hilfe gebeten - es fehle vor allem an Trinkwasser und Nahrungsmitteln.