Info-Date am Mittag: Auftakt des Terror-Prozesses in Paris und Corona-Impfaktions-Woche in Deutschland

130 Menschen wurden erschossen - 350 verletzt. Bei der islamistisch motivierten Anschlagsserie am 13. November 2015 erlebte die französische Hauptstadt Paris eine der schlimmsten terroristischen Attacken in der jüngsten Vergangenheit. In dem heute beginnenden Prozess müssen sich 20 Angeklagte verantworten, darunter der bereits in Belgien verurteilte Salah Abdeslam, der als einer der Haupttäter und einziger Überlebender des Terrorkommandos gilt. Fast 1.000 Polizisten sind in Paris mobilisiert. "Die terroristische Gefahr in Frankreich ist erhöht, insbesondere in Momenten wie dem Terrorprozess", erklärte Innenminister Gérald Darmanin kurz vor dem Auftakt des Verfahrens.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erneut an die Bevölkerung appelliert, sich gegen das Virus impfen zu lassen. "Jede einzelne Impfentscheidung entscheidet auch darüber, wie sicher wir gemeinsam durch Herbst und Winter kommen", so Spahn. Neuen Schub soll eine Impfaktions-Woche bringen. Unter dem Hashtag "Hier wird geimpft" stößt die Bundesregierung in der kommenden Woche eine Werbeaktion an. Videospots in den sozialen Medien sollen auf Impfmöglichkeiten an ungewohnten Orten aufmerksam machen, zum Beispiel auf dem Kaufhausparkplatz.