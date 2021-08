Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz hat in der Region Trier das große Aufräumen begonnen. Die Pegelstände der vielen kleinen Eifelbäche, die vor wenigen Tagen noch reißende Ströme waren, sind wieder deutlich zurückgegangen. Die Rettungskräfte sehen sich jetzt mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Der Schlamm sei durch die Sonneneinstrahlung "knochenhart" geworden, heißt es von der der Feuerwehr in Kordel im Kreis Trier-Saarburg. Zur Entfernung benötige man schweres Gerät. Außerdem drohe eine Umweltgefahr. Heizöl und Diesel seien ausgelaufen - das Klärwerk arbeite nicht. "Man weiß nicht, was alles in dem Schlamm drin ist."

Auch an der von einem Dammbruch bedrohten Steinbach-Talsperre in Euskirchen in NRW hat sich die Situation entspannt. Ein Bruch habe an dieser Stelle verhindert werden können, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) an der Talsperre. Wegen der unmittelbaren Gefahrenlage sind vier Ortschaften der Städte Euskirchen und Rheinbach mit mehr als 4.500 Einwohner seit Tagen evakuiert.