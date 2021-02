Obwohl Karneval, Fasching und Fastnacht überall in Deutschland ausgefallen sind – wenigstens die Politik begeht ihren Aschermittwoch. Statt Bierzelt-Atmosphäre und süffigen Reden gibt’s allerdings nur online was zu sehen und im besten Fall auch was zu lachen. In Bund und Ländern geht ganz unabhängig davon die Diskussion um Corona-Schnell-Tests weiter. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant, sie ab März allen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Da machen sich Apotheken im Südwesten schon Gedanken: Wohin mit all den Tests – und wer genau soll sie durchführen?