Info-Date am Mittag: Arbeitslosigkeit sinkt und 96 Jahre alte Angeklagte auf der Flucht

per Mail teilen

Nach der Corona-Krise kehrt der Arbeitsmarkt zu seinen früheren Rhythmen zurück. Wie in vielen anderen Jahren zuvor, ist die Arbeitslosigkeit im September gesunken. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt auf rund 2,4 Millionen – eine Entspannung ist im September üblich, weil viele Menschen eine Ausbildung anfangen oder anders in Arbeit kommen.

Der Massenmord an 11.000 Insassen des Konzentrationslagers Stutthof ist buchstäblich über ihren Schreibtisch gegangen – eine Sekretärin, die damals im Nationalsozialismus für die Lagerleitung gearbeitet hat, ist nun angeklagt wegen Beihilfe zu diesen Morden. Heute sollte der Prozess beginnen, aber die 96 Jahre alte Frau scheint flüchtig. Nun sucht die Polizei sie mit Haftbefehl.