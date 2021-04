per Mail teilen

Was die Union bisher nicht schaffte, ging bei den Grünen scheinbar geräuschlos über die Bühne: Annalena Baerbock, eine der beiden Bundesvorsitzenden der Partei, soll den Kanzlerkandidaten der Unionsparteien bei der Bundestagswahl im September herausfordern. Gemeinsam habe man entschieden, dass die 40-Jährige den Vorzug vor Robert Habeck bekommen soll.

In ihrer Rede stellte Baerbock vor allem den Klimaschutz als eine große Herausforderung ihrer politischen Arbeit in den Mittelpunkt.