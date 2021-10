Info-Date am Mittag: Ampel-Sondierungen - Abkommen für Naturschutz

Zehn Stunden sitzen die Sondierer von SPD, FDP und Grünen heute zusammen. Es geht darum, Knackpunkte zu besprechen und möglichst zu entschärfen. Alle müssten alle von ihren Standpunkten "ein Stückweit Abstand nehmen", sagte Kevin Kühnert aus dem SPD-Bundesvorstand. So sei das eben in einer Demokratie. Er hofft, dass man "zackig" vorankomme. Der Fraktionschef der CDU in Baden-Württemberg, Manuel Hagel, hat in der Diskussion um einen neuen Bundesvorsitzenden der Partei derweil "neue Ideen" gefordert. Im SWR sagte Hagel, bei den letzten Bundesparteitagen sei das "Ticket 'männlich NRW' überbucht" gewesen.

Zum Start der Weltnaturkonferenz in China hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) einen besseren Schutz von Artenvielfalt gefordert. Die Welt brauche ein internationales Abkommen zur Artenvielfalt ähnlich dem zum Klimaschutz, sagte sie. Jeden Tag würden mehrere Tierarten aussterben - Schuld sei der Mensch.