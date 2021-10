Info-Date am Mittag: Ampel-Sondierung hat begonnen und Kultusminister beraten über Schule und Corona

SPD, Grüne und FDP sind in Berlin zu Beratungen über die erstmalige Bildung einer möglichen Ampelkoalition auf Bundesebene zusammengekommen. Die Verhandlungsteams der drei Parteien trafen sich im Veranstaltungsort CityCube am Messegelände in Berlin. Das Gespräch ist auf sechs Stunden angesetzt. Zu den konkreten Inhalten und Erwartungen äußerten sich die Sondierungsteilnehmer vor Beginn nicht.

Die Kultusministerinnen und -minister der Länder beraten über das

weitere Vorgehen an den Schulen in der Corona-Pandemie. So ist beispielsweise unterschiedlich geregelt, wann und wo Schülerinnen und Schüler Masken tragen müssen und wie oft sie getestet werden. In Baden-Württemberg soll die Maskenpflicht zum 18. Oktober teilweise wegfallen. Das bekräftigte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) im Interview mit SWR Aktuell.