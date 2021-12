Info-Date am Mittag: Ampel-Parteien unterschreiben Koalitionsvertrag und SPD in Baden-Württemberg kritisiert Corona-Verordnung

per Mail teilen

Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP steht, der Koalitionsvertrag ist unterschrieben. Er umfasst 177 Seiten. Der designierte Kanzler Olaf Scholz (SPD) sagte: "Ich will gerne sagen, dass die neugierige Offenheit, die wir bei vielen Bürgerinnen und Bürgern sehen, den Optimismus, den sie damit auch verbinden, uns auch selbst erfasst hat."

In Baden-Württemberg hat am Wochenende die neue Corona-Verordnung an vielen Orten für Verwirrung gesorgt. Deshalb befasst sich der Landtag mit dem Papier. Der SPD-Landes- und Fraktionschef Andreas Stoch kritisiert deshalb: Wenn die Verordnung, kaum verabschiedet, schon wieder revidiert werde, sei das für niemanden mehr nachvollziehbar.