Info-Date am Mittag: Amoklauf in US-Schule; FC Kaiserslautern feiert Aufstieg

Entsetzen -nicht nur in den USA- nach dem Amoklauf in einer Grundschule in Texas: Präsident Biden hat gesagt, er werde gegen die Waffengewalt vorgehen. Ob er dabei gegen die enorme Macht der US-Waffenlobby und der Republikaner ankommt, ist fraglich.

Fans und Spieler des 1. FC Kaiserslautern feiern den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Am Abend hat der FCK gegen Dynamo Dresden 2:0 gewonnen.