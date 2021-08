Angesichts der Lage in Afghanistan fordert der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, einen nationalen Sicherheitsrat auf Bundesebene. In der ARD sagte Ischinger, niemand könne ein Interesse daran haben, dass von Afghanistan neuer Terrorismus ausgehe. Auch andere Länder – darunter China und Russland - müssten dazu beitragen, Afghanistan politisch zu stabilisieren, so Ischinger. Die Vetomächte im Weltsicherheitsrat wollen heute unter anderem über eine Schutzzone in Kabul beraten. Unterdessen hoffen noch immer viele Menschen, die afghanische Hauptstadt mit den letzten Evakuierungsflügen verlassen zu können.

Der Hurrikan "Ida" ist über den US-Bundesstaat Louisiana hinweggezogen. Er gilt als einer der schwersten Wirbelstürme überhaupt und Experten rechnen mit schwersten Schäden. Mindestens ein Mensch kam ums Leben, hunderttausende Haushalte haben keinen Strom – davon betroffen ist auch das komplette Stadtgebiet von New Orleans. "Ida" wütete mehrere Stunden lang mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 km/h.