Info-Date am Mittag: Abstimmung über Migrationsgesetz wird eventuell verschoben ++ Familien-Grundschulzentren in Ludwigshafen werden gut angenommen

Über den umstrittenen Gesetzentwurf der Union zur Migration wird heute im Bundestag möglicherweise noch nicht abgestimmt. Die Themen des Mittags mit Stefan Eich

Eigentlich wollte die Union heute im Parlament über ihren Gesetzentwurf zur Migration abstimmen lassen und hätte dabei Stimmen der AfD in Kauf genommen. Ob es dazu kommt, ist allerdings nicht klar. Die Plenarsitzung wurde unterbrochen und alle Fraktionen kamen zu Sondersitzungen zusammen. Hintergrund ist ein Vorschlag der FDP, die Abstimmung zu verschieben.

Familien-Grundschulzentren in Ludwigshafen unterstützen Kinder und Eltern

Nachdem an der Gräfenau-Schule in Ludwigshafen zweimal mehr als ein Drittel der Erstklässler wegen Sprachproblemen die Klasse wiederholen mussten, wurden vor einem halben Jahr so genannte "Familien-Grundschulzentren" eingerichtet. Dort werden die Eltern deutlich mehr einbezogen. Jetzt gibt es eine erste Bilanz.