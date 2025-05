Info-Date am Mittag: 60 Jahre deutsch-israelische Beziehungen ++ RLP will Zugverkehr rund um Mainz verstärken

Zwanzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, am 12. Mai 1965, haben Deutschland und Israel diplomatische Beziehungen aufgenommen. Nach dem Holocaust war das vor allem für viele Menschen in Israel kein leichter Schritt. Um das Jubiläum zu würdigen, ist Israels Präsident Herzog zu Gast in Berlin.