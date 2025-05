Info-Date am Mittag: 3 Ukrainer wegen Anschlagsplänen festgenommen ++ Erste PFAS-Reinigungsanlage im Rhein-Neckar-Kreis

Die Bundesanwaltschaft hat drei Ukrainer festnehmen lassen, die mutmaßlich im Auftrag Russlands Anschläge auf den Güterverkehr in Deutschland geplant hatten. Nach Angaben der Ermittler sollen sie vorgehabt haben, an Empfänger in der Ukraine Pakete mit Sprengsätzen zu schicken, die sich beim Transport entzünden sollten.

Einer der Verdächtigen wurde in Konstanz festgenommen, die beiden anderen in Köln und in der Schweiz. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gab es immer wieder Brände in Paketzentren oder es wurden Pakete mit brennbaren Materialien und Zündern entdeckt.

PFAS-Reinigungsanlage für das Grundwasser

PFAS gelten als so genannte "Ewigkeits-Chemikalien". Das bedeutet, sie lösen sich nicht auf, zerfallen nicht, sondern bleiben quasi für immer in der Umwelt und auch in unserem Körper. In Reilingen im Rhein-Neckar-Kreis geht heute eine Pilotanlage in Betrieb, die Grundwasser reinigen soll, das mit solchen Chemikalien belastet ist. Die Anlage ist Teil eines Forschungsprojekts. Im Rahmen dieses Projekts wird derzeit auch in Hügelsheim im Landkreis Rastatt erprobt, wie sich mit PFAS belastete Böden sanieren lassen.