Info-Date am Mittag: 2G oder 3G gegen Corona und Kirchen-Chefin für die Protestanten

Die Corona-Lage in Deutschland bleibt angespannt. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz steigt jeden Tag weiter und liegt heute bei 232,1. Können Neuinfektionen durch schärfere Maßnahmen für Ungeimpfte verhindert werden? Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) forderte bei ntv ein bundesweit einheitliches Vorgehen bei der Anwendung von 3G oder 2G-Regeln. Die Vizepräsidentin des Verbandes der Betriebs- und Werksärzte Deutschlands, Anette Wahl-Wachendorf, begrüßte in SWR Aktuell den Gesetzentwurf der zukünftigen Ampel-Koalition für 3G am Arbeitsplatz. Im Gesundheitsbereich müsse zusätzlich über 2G nachgedacht werden.

Viele Männer haben die evangelische Kirche in Deutschland geführt. Jetzt setzen die Protestanten zum zweiten Mal auf eine Frau an ihrer Spitze. Die westfälische Präses Annette Kurschus wurde zur neuen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt. Bei der Synode in Bremen kam sie gleich im ersten Wahlgang auf die notwendige Zweidrittelmehrheit. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat die Wahl als gutes Signal für die weitere Zusammenarbeit der beiden großen Kirchen bewertet.