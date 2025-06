Info-Date am Mittag: Positive Reaktionen auf Merz-Besuch bei Trump ++ Nach tödlichem Unfall: Stuttgart prüft Verkehrsführung

Der Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei US-Präsident Donald Trump im Oval Office wird von den Regierungsparteien CDU und SPD überwiegend positiv bewertet. Bei den Gesprächen zwischen Merz und Trump waren die Zölle ein Thema. Merz sagte, dass er sich vorstellen könne, dass Autos, die von Deutschland in die USA verkauft werden mit Autos, die aus den USA vom gleichen Hersteller verschifft werden, gegengerechnet werden könnten. Somit könnte man Zölle und zusätzliche Belastungen für die eh schon angeschlagene Autoindustrie in Deutschland vermeiden. Strittige Themen wie die Zukunft der NATO oder die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz in Deutschland kamen in Anwesenheit der Medienvertreter nicht zur Sprache.

Nach schwerem Unfall am Olgaeck: Stuttgart prüft Tempo 30

Nach dem schweren Unfall in der Stuttgarter Innenstadt Anfang Mai wollen Stadt und Verkehrsministerium die betroffene Kreuzung sicherer machen. Bei dem Unfall am Olgaeck war eine Frau getötet worden, sieben weitere Menschen wurden verletzt. Die Stuttgarter Verwaltung hat mittlerweile ein Gutachten in Auftrag gegeben, um Umgestaltungsideen zu erarbeiten. Es wird geprüft, ob dort künftig Tempo 30 gelten soll. Dies wirke sich auf die Ampelsteuerung aus, was Folgen für Busse und Stadtbahn habe, sagte ein Sprecher der Stadt dem SWR.