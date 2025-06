per Mail teilen

Info-Date am Mittag: Israel greift Iran an ++ Glasfaserausbau in BW geht nur schleppend voran

Nachdem Israel zahlreiche Ziele im Iran angegriffen hat, ist die Sorge vor einem großen Krieg gewachsen. Dies und weitere Themen des Mittags mit Tanja Kohler.

Am Morgen bestätigte die iranische Führung den Tod von Generalstabschef Mohammed Bagheri. Neben dem Armeechef soll auch der Kommandeur der mächtigen Revolutionsgarden, Generalmajor Hussein Salami, getötet worden sein. Bei den nächtlichen Angriffen Israels sind nach Angaben des israelischen Militärs weitere ranghohe Luftwaffenkommandeure der Revolutionsgarden getötet worden. Auch Wissenschaftler sind unter den Opfern. In der iranischen Hauptstadt Teheran wurden Wohngebiete von israelischen Raketen getroffen.

Probleme beim Glasfaserausbau in BW

Laut Bundesnetzagentur hatten im vergangenen Sommer nur knapp 23 Prozent der Haushalte in Baden-Württemberg einen Glasfaseranschluss. Dabei gibt es große regionale Unterschiede. In Freiburg sind es knapp 40 Prozent der Haushalte, in Ulm sind es nicht einmal 5 Prozent.