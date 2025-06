Info-Date am Mittag: Pistorius zu Gesprächen in Kiew ++ BW gegen Radikalisierung auf Gaming-Plattformen

Außenminister Boris Pistorius (SPD) ist zu Gesprächen in Kiew. Er will der von Russland angegriffenen Ukraine Deutschlands Unterstützung zusichern. Dies und weitere Themen des Mittags mit Tanja Kohler.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist heute zu Besuch in Kiew . Der SPD-Politiker will mit Vertretern der ukrainischen Regierung über weitere Militärhilfe sprechen. Vor seiner Reise nannte er als Ziel, die Ukraine so zu unterstützen, dass sie in eine Position kommt, in der Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit sei. Russland hat die Ukraine in den letzten Tagen massiv aus der Luft angegriffen . Die Ukraine hofft deshalb vor allem bei der Flugabwehr weiterhin auf die Unterstützung der westlichen Partner.

BW für mehr Maßnahmen im Kampf gegen Radikalisierung auf Gaming-Plattformen

Baden-Württemberg will, dass mehr gegen Radikalisierung auf Gaming-Plattformen unternommen wird und setzt sich bei der Innenministerkonferenz dafür ein. Das baden-württembergische Innenministerium schreibt, dass vor allem Rechtsextreme, Islamisten und Verschwörer zuletzt immer öfter auf Online- und Gaming-Plattformen unterwegs seien. Sie sprechen dort gezielt junge Menschen an und versuchen, sie schleichend zu manipulieren. Das Ministerium spricht von einem gefährlichen Sog und will erreichen, dass solche Aktionen genauer analysiert werden, damit Gegenmaßnahmen ergriffen werden können.