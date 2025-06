Info-Date am Mittag: Österreich gedenkt der Opfer des Amoklaufs ++ Handwerk-Azubis in BW bei Gehalt vorn

Mit einer Schweigeminute haben die Menschen in Österreich an die Opfer des Amoklaufs an einer Grazer Schule erinnert. Dies und weitere Themen des Mittags mit Tanja Kohler.

Österreich gedenkt der Opfer des Amoklaufs an einer Schule in Graz. Flaggen an öffentlichen Gebäuden hängen landesweit auf halbmast. Um 10 Uhr haben die Menschen im Land mit einer Schweigeminute an die Opfer der Tat erinnert. Gestern hatte ein 21-Jähriger in einem Gymnasium zehn Menschen erschossen, anschließend tötete er sich selbst.

Die Polizei fand bei einer Hausdurchsuchung einen Abschiedsbrief, allerdings ohne Hinweis auf das Tatmotiv. Auch eine nicht funktionsfähige Rohrbombe wurde gefunden.

Handwerks-Azubis zwischen Ostalb und Bodensee liegen bei Gehalt vorn

Auszubildende im Handwerk verdienen zwischen Ostalb und Bodensee deutschlandweit am besten. Das zeigt eine Untersuchung im Auftrag der acht Handwerkskammern in Baden-Württemberg. So verdienen der Studie zufolge Elektrotechniker und Kraftfahrzeugmechaniker, Maurer und Betonbauer, Zimmerer und Metallbauer dort im ersten Ausbildungsjahr monatlich rund 1.000 Euro brutto. Nur Pflege und öffentlicher Dienst zahlen mehr. Fertig ausgebildete Gesellen verdienen im Schnitt mehr als 3.100 Euro brutto.