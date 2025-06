Info-Date am Mittag: Trump schickt Marines nach LA ++ Zugverkehr in Singen läuft wieder

Die Proteste in LA spitzen sich zu. US-Präsident Donald Trump schickt US-Marines in die Stadt. Dies und weitere Themen des Mittags mit Tanja Kohler.

Nach anhaltenden Protesten in Los Angeles, hat US-Präsident Trump noch mehr Soldaten in die Stadt geschickt. Neben 2000 Nationalgardisten der sollen jetzt auch 700 Marines gegen die Demonstranten vorgehen. Der kalifornische Gouverneur Newsom kritisiert, dass es Trump nicht um die öffentliche Sicherheit, sondern um sein Ego gehe. Soldaten sollten nicht eigenen Landsleuten gegenüberstehen. Auslöser der Proteste waren Razzien der Einwanderungsbehörde – Trump will damit schärfer gegen Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung vorgehen.

Bahnverkehr in Singen läuft wieder planmäßig

Nach Problemen am Bahnhof Singen, läuft der Zugverkehr nun wieder weitgehend normal. Es habe lediglich einen Ausfall gegeben, so die Deutsche Bahn auf SWR-Anfrage. Weitere Probleme würden nicht mehr erwartet. Bei einem Rangierunfall auf dem Bahnhofsgelände war vor einer Woche Schaden an der Oberleitung und der Stromversorgung entstanden. Die Züge auf der Schwarzwaldbahn, Fernzüge zwischen Konstanz und Karlsruhe oder auch Intercity-Züge nach Zürich sollen planmäßig fahren. Auch der Regionalverkehr im Hegau und am Bodensee laufe wieder störungsfrei, so eine Bahnsprecherin.