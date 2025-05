Info-Date am Mittag: Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren ++ Umzugsprämie in BW soll Wohnungsnot von Familien lindern

Mit einer Gedenkstunde im Bundestag hat Deutschland an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren erinnert. Dies und weitere Themen des Mittags mit Pascal Fournier.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei der Gedenkstunde die zentrale Rede gehalten. Er sprach dabei über Lehren aus der Geschichte und den aktuellen Druck auf die internationale Rechtsordnung - nicht zuletzt durch die neue US-Regierung. Steinmeier thematisierte in seiner Rede auch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Zu der Veranstaltung waren die in Deutschland vertretenen ausländischen Diplomaten eingeladen - allerdings nicht die Botschafter von Russland und Belarus.

Wohnungsnot: BW führt Umzugsprämie ein

Familien in Baden-Württemberg sollen leichter angemessen große Wohnungen finden. Das könnte dadurch erreicht werden, dass zum Beispiel allein oder zu zweit lebende Menschen aus Wohnungen, die eigentlich zu groß für sie sind, in Kleinere umziehen. Kommunen, die sich dafür einsetzen, winkt ab sofort eine Prämie vom Land. Pro Wohnungswechsel können die Kommunen einen Wohnflächenbonus von bis zu 7.500 Euro beantragen. Diesen Bonus können die Kommunen dann an die Mieter weiterreichen oder etwa für Beratungen einsetzen, wie das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen mitteilte. Der Bonus ist an zahlreiche Auflagen geknüpft.