Info-Date am Mittag: Merz im ersten Wahlgang gescheitert ++ Hochschule Kaiserslautern will attraktiv bleiben

Bei der Wahl des Bundeskanzlers ist CDU-Chef Friedrich Merz im ersten Wahlgang gescheitert. Er bekam 310 Stimmen - nötig gewesen wären 316 für die sogenannte Kanzlermehrheit. SPD-Chef Lars Klingbeil bestreitet, dass es in seiner Partei Abweichler gegeben hat. Kein Abgeordneter habe gefehlt. Das weitere Vorgehen müsse jetzt besprochen werden, so Klingbeil.

Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass nach einer Parlamentswahl und erfolgreichen Koalitionsverhandlungen ein designierter Kanzler bei der Abstimmung im Bundestag scheitert. Laut Grundgesetz gibt es jetzt eine Frist von zwei Wochen für weitere Wahlgänge.

Hochschule Kaiserslautern will attraktiv bleiben

Die Hochschule Kaiserslautern will mit verschiedenen Angeboten für Studierende attraktiv bleiben. Zum Beispiel mit noch mehr dualen Studiengängen - also einer Mischung aus Studium und Ausbildung. Unter anderem ist geplant, dass man im Ingenieurbereich studieren kann und gleichzeitig den Bachelor- und Meistertitel macht. So sind junge Menschen schneller mit allem durch und können so schneller ins Berufsleben einsteigen.