Info-Date am Mittag: CDU stellt ihre Minister vor ++ Strategiewechsel im Kampf gegen die Tigermücke in BW und RLP

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat die Ministerinnen und Minister seiner Partei im neuen Kabinett vorgestellt. Dies und weitere Themen des Mittags mit Bernhard Seiler.

Kanzleramtschef wird Thorsten Frei aus Donaueschingen, der bisherige parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion. Nina Warken übernimmt das Gesundheitsministerium, sie war zuletzt Generalsekretärin der CDU Baden-Württemberg. Der aus der Eifel stammende Patrick Schnieder soll Verkehrsminister werden.

Als Außenminister hat Merz Johann Wadephul aus Schleswig-Holstein vorgeschlagen. Wirtschaftsministerin soll Katherina Reiche aus Brandenburg werden, Bildungs- und Familienministerin Karin Prien aus Schleswig-Holstein. Das neugeschaffene Amt für Digitales und Staatsmodernisierung soll Karsten Wildberger leiten. Der 56-Jährige ist Vorstandsvorsitzender der MediaMarkt-Saturn-Gruppe.

Kampf der Tigermücke: Jetzt sind wir alle gefragt

Die Kommunen am Oberrhein bereiten sich auf die Ankunft der aggressiven Tigermücke vor - mit einem Strategiewechsel in der Bekämpfung. Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, kurz KABS, in Speyer, empfiehlt mehr Eigeninitiative der Bürger. Vor allem sollten den Insekten Brutmöglichkeiten in Gärten entzogen werden - will heißen: Kein Zugang zu stehendem Wasser, etwa in Gießkannen oder Regenwassertonnen. Hintergrund ist die Zunahme der Tigermücken-Populationen. Für Kommunen wird es zu teuer, die Plage professionell bekämpfen zu lassen. Laut KABS ist es auch nicht mehr möglich, die aus Asien eingewanderte Stechmückenart wieder loszuwerden.

Tigermücke kann exotische Viren übertragen

Die schwarz-weiß gestreifte Tigermücke gilt als potenzieller Krankheitsüberträger. Sie kann Dengue-, Zika- und Chikungunya-Viren übertragen. Das Insekt ist - anders als dämmerungsaktive Stechmücken - tagsüber aktiv und gilt in seinem Stechverhalten als sehr aggressiv. Allerdings können Tigermücken die Krankheiten nur dann übertragen, wenn sie vorher einen Menschen gestochen haben, der mit den entsprechenden Viren infiziert ist.