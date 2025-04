Info-Date am Mittag: Weltkriegsgedenken im Bundestag ohne Russen ++ Großfahndung anderthalb Wochen nach Dreifachmord im Westerwald

per Mail teilen

Der Bundestag hat Vertreter Russlands und Belarus von der Gedenkfeier zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor achtzig Jahren ausgeschlossen – mehr von Petra Waldvogel

Die Parlamentsverwaltung beruft sich auf eine Einschätzung des Auswärtigen Amtes, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Darin heißt es, es sei zu erwarten, dass beide Staaten das Weltkriegsgedenken am 8. Mai propagandistisch ausschlachten und mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung bringen wollen. Deshalb sollten russische und belarussische Vertreter grundsätzlich nicht zu Gedenkveranstaltungen in Deutschland eingeladen werden.

Großaufgebot sucht im Westwesterwald

Auch rund anderthalb Wochen nach der Tat ist der mutmaßliche Mörder einer dreiköpfigen Familie in Weitefeld auf der Flucht. Die Polizei ist mit vielen Einsatzkräften rund um den Ort im Einsatz. Dabei sollen umliegende Wälder abgesucht werden, teilte die Polizei in Koblenz mit. Die Suche stehe aber nicht im Zusammenhang mit Hinweisen, die im Rahmen der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ eingegangen seien. Die Staatsanwaltschaft hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Tatverdächtigen führen, 10.000 Euro ausgesetzt.