Info-Date am, Mittag: Union und SPD streiten über Taurus-Lieferung ++ Betrüger in BW geben sich als bestohlene Touristen aus

Die Abgabe deutscher Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine bleibt ein Streitthema. Die Union ist eher dafür – die SPD eher dagegen. Mehr mit Petra Waldvogel.

Während sich der voraussichtliche künftige Kanzler Friedrich Merz, CDU, in der Taurus-Frage offen zeigt, verweist SPD-Generalsekretär Matthias Miersch auf die Beschlusslage seiner Partei, nicht zu liefern. Allerdings gibt es Ausnahmen: SPD-Außenpolitiker Michael Roth hofft, dass die Ukraine die Taurus-Marschflugkörper wirklich von Deutschland bekommt. Roth sagte dem Deutschlandfunk, es wäre ein klares Signal, dass die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen den Aggressor Russland auch wirklich wie von Merz angekündigt, bekomme, was immer nötig sei.

LKA Baden-Württemberg warnt vor Trickbetrügern

Den Ermittlern zu folge geben sich die Täter als Touristen aus und behaupten, in einer finanziellen Notlage zu sein, weil ihnen Dokumente und Geld gestohlen worden seien. Sie bitten um Bargeld und erklären, die Summe im Beisein der Opfer über eine Banking-App zurückzuüberweisen. Tatsächlich werde die Transaktion aber nie ausgeführt.