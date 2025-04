Info-Date am Mittag: Esken: SPD-Basis wird Koalitionsvertrag zustimmen ++ Ex-Telekom-Chef Obermann geht zu SAP

SPD-Basis entscheidet über Koalitionsvertrag: Esken zuversichtlich

Die Zukunft Deutschlands liegt auch in den Händen der 360.000 SPD-Mitglieder: Sie entscheiden in den nächsten zwei Wochen über den Koalitionsvertrag, den die Parteispitze mit der Union ausgehandelt hat. Viele der 70.000 Jusos in der SPD verlangen Änderungen am Vertrag. Co-Parteichefin Saskia Esken gibt sich in SWR Aktuell sicher, dass die SPD-Basis zustimmt.

Ex-Telekom-Chef bald Aufsichtsratschef bei SAP

Der frühere Telekom-Chef René Obermann soll Aufsichtsratsvorsitzender bei SAP werden. Das hat der aktuelle Aufsichtsratschef des Walldorfer Softwarekonzerns, Pekka Ala-Pietilä, mitgeteilt.