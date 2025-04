In der SPD gibt es unterschiedliche Meinungen zum Koalitionsvertrag – Juso-Chef Philipp Türmer lehnt ihn ab. Die Themen am Mittag mit Petra Waldvogel

Der voraussichtliche Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz stellt Vorhaben wie die Senkung der Einkommen bei kleinen und mittleren Einkommen unter den Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Das Gleiche gilt laut Merz für die Anhebung des Mindestlohns auf 15 Euro. Dem widerspricht der noch-Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, im gemeinsamen Morgenprogramm von ARD und ZDF. Der SPD-Nachwuchs lehnt den Finanzierungsvorbehalt rundweg ab. Juso-Chef Philipp Türmer hat angekündigt, gegen den Koalitionsvertrag zu stimmen.

Lars Klingbeil beschwichtigt

Der SPD-Vorsitzende betonte in der ARD, jeder in der Partei habe das recht so abzustimmen, wie er oder sie wolle. Die Stimme des Parteivorsitzenden habe das gleiche Gewicht, wie die der Mitglieder eines Ortsvereins. Klar müsse aber auch sein, was ein Scheitern der Koalitionsverhandlungen bedeute. Deutschland müsse angesichts der weltpolitischen Lage ein Ort der Stabilität sein und brauche eine stabile demokratische Regierung.

Stuttgart stellt ersten Brennstoffzellen-Gelenkbus vor

Die neuen Busse sollen beim Fahren selbst Strom produzieren. Ihre Brennstoffzelle wandeln Wasserstoff durch eine chemische Reaktion in Energie um. Dabei entsteht ungefährlicher Wasserdampf. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG hat Brennstoffzellenbusse bereits erfolgreich getestet. Die neue Gelenkbusvariante bietet Platz für noch mehr Fahrgäste. Außerdem sollen sie leiser als herkömmliche Busse sein.