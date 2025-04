Verteidigungsminister Pistorius will den neuen Wehrdienst möglichst schnell einführen. Dies und weitere Themen des Mittags mit Jonathan Hadem.

Wenn die neue Bundesregierung wie geplant im Mai mit der Arbeit beginnen kann, soll es schnell gehen mit dem neuen Wehrdienst. Laut Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, könnten die nächsten Schritte gleich nach der Regierungsbildung folgen. Sein Ministerium habe die letzten Monate genutzt, um die Grundlagen dafür zu schaffen. Einen Kabinettsbeschluss zum neuen Wehrdienst gibt es schon, aber noch keine Bundestagsentscheidung. Union und SPD wollen einen Überblick bekommen, wie viele junge Menschen bereit und fit genug sind für die Bundeswehr. Dafür soll ein Fragebogen verschickt werden. Männer müssen ihn beantworten, Frauen können das tun.

Krisentreffen wegen Ameisen

Die invasive Ameisenart „Tapinoma magnum“ aus dem Mittelmeerraum sorgt bei uns immer wieder für Ärger. In Kehl ist ein Spielplatz seit Monaten geschlossen, weil überall Ameisen sind. In Reinheim in Hessen war eine Grundschule befallen. In Offenburg gibt es deshalb heute eine Art Krisentreffen. Politiker und Wissenschaftler treffen sich dort.