Info-Date am Mittag: US-Zölle bestimmen Koalitionsgespräche ++ KIT: Kritik an Z

Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD werden heute fortgesetzt. Der Zollstreit mit den USA, die Gefahr eines Handelskriegs, die Folgen für die deutsche Wirtschaft - das alles wirkt sich auf die Koalitionsverhandlungen aus und erhöht den Druck. Das hat Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) bestätigt. Im ARD-Morgenmagazin sagte er, Union und SPD müssten die Wettbewerbsbedingungen für Deutschland spürbar verbessern. Unter anderem brauche es niedrigere Energiepreise für Unternehmen und einen Bürokratieabbau. CDU-Verhandler Jens Spahn mahnt, dass Deutschland endlich erwachsen werden müsse. An der Parteibasis rumort es zunehmend.

KIT: Kritik an Zusammenarbeit mit Israel

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) plant, in Zukunft enger mit zwei Universitäten in Israel zusammenzuarbeiten. Dafür gab es Kritik aus den eigenen Reihen. Eine Gruppe von KIT-Angestellten fordert vor einer Zusammenarbeit erst zu prüfen, ob es eine Verbindung der Unis zum Militär gebe. Die KIT-Leitung lehnt das aber ab und hat sich jetzt dazu geäußert. In einer Mitteilung heißt es, man wolle sich nicht daran beteiligen, den Staat Israel und seine Forschungseinrichtungen zu isolieren.