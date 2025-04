Info-Date am Mittag: Proteste gegen Trump ++ Fahndung nach Dreifachmord im Westerwald

In den USA haben an vielen Orten Menschen zu Tausenden gegen die Politik von Präsident Donald Trump protestiert. Dies und weitere Themen des Mittags mit Stefan Eich.

Allein in der US-Hauptstadt Washington versammelten sich nahe dem Weißen Haus laut der "New York Times" Zehntausende Demonstranten. Auch in Dutzenden anderen Städten gab es große Protestaktionen , etwa in New York, Los Angeles, Atlanta, Boston, Detroit oder Chicago. Die Veranstalter sprachen von "Millionen" Teilnehmern. Gesicherte Zahlen über die Teilnehmerzahl gibt es aber bisher nicht.

Dreiköpfige Familie im Westerwald getötet

Nach einer Gewalttat in Weitefeld im Landkreis Altenkirchen hat die Polizei drei Menschen tot aufgefunden. Bei den Opfern handelt es sich laut Polizei um eine dreiköpfige Familie: einen 47-jährigen Mann, einen 16-jährigen Jugendlichen sowie eine 44-jährige Frau. Die Polizei vermutet, dass ein Mann der Täter ist. Er ist auf der Flucht und soll bewaffnet sein.