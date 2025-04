Info-Date am Mittag: Deutschland diskutiert über das Zoll-Paket von Trump ++ Handy-Nutzung an Schulen ist Thema im RLP-Landtag

per Mail teilen

US-Präsident Donald Trump hat sein angekündigtes Zoll-Paket vorgestellt - mit weitreichenden Folgen für den globalen Handel. Dies und weitere Themen des Mittags mit Ulrike Alex.

Für Deutschland und die Europäische Union heißt das: Exporte in die USA werden ab der kommenden Woche mit einem Zoll von mindestens 20 Prozent belegt, für Autos gelten schon Abgaben von 25 Prozent. Damit wird es erstmal für die US-Amerikaner teurer, die beispielsweise deutschen Wein trinken wollen oder ein deutsches Auto fahren. Aber auch für die Verbraucher in Deutschland hat das Konsequenzen: Die zu erwartenden Gegenzölle der EU dürften dann erstmal Waren aus den USA - zum Beispiel Jeans - verteuern.

Unterschiedliche Ansichten über Handys an RLP-Schulen

Der rheinland-pfälzische Landtag debattiert darüber, ob die private Nutzung von Handys an Schulen einheitlich geregelt werden sollte. Den Antrag dazu haben die Freien Wähler gestellt. Bisher können die Schulen selbst festlegen, ob sie beispielsweise Handys verbieten oder die Nutzung für Schüler einschränken. Das Bildungsministerium will daran grundsätzlich festhalten - aber auch prüfen, ob es zumindest einheitliche Empfehlungen für die Schulen geben soll. Der CDU-Opposition geht das nicht weit genug. Sie plant einen Gesetzentwurf mit einem weitgehenden Handy-Verbot. Die Geräte wären dann nur zu Unterrichtszwecken, aus medizinischen Gründen oder in Notfällen erlaubt.