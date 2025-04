Info-Date am Mittag: Kriminalstatistik zählt mehr Gewaltdelikte ++ Gewinner des Denkmalschutzpreises in BW

Die Polizei hat ihre Kriminalstatistik für 2024 vorgestellt. Das Ergebnis: weniger Straftaten aber mehr Gewaltdelikte. Dies und weitere Themen des Mittags mit Bernhard Seiler.

Die Polizei hat vergangenes Jahr weniger Straftaten registriert als im Vorjahr. Unter anderem führt die Teillegalisierung von Cannabis zu diesem Ergebnis der neuen Kriminalstatistik, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Berlin vorgestellt hat. Vieles, was früher im Zusammenhang mit Cannabis stand, war eine Straftat. Laut Statistik hat es im vergangenen Jahr jedoch mehr Gewaltdelikte gegeben. Die erfassten Gewalttaten haben demnach mit gut 217.000 Fällen einen neuen Höchststand seit dem Jahr 2010 erreicht. Die Zahl der tatverdächtigen Kinder stieg um mehr als ein Zehntel. Auch Sexualstraftaten wurden um fast 10 Prozent öfter angezeigt.

Polizeiliche Kriminalstatistik: Was sagt sie aus - und was nicht? Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) enthält Straftaten, die der Polizei bekannt sind. Neben diesem sogenannten Hellfeld gibt es laut BW-Innenministerium aber auch ein sogenanntes Dunkelfeld. Die kriminologische Forschung geht nämlich davon aus, dass nur zwischen zehn und fünfzig Prozent aller Straftaten bekannt werden. Ein Anstieg von Straftaten in der Polizeilichen Kriminalstatistik kann also laut Experten darauf hindeuten, dass wirklich mehr Straftaten begangen wurden oder dass die Straftaten einfach nur engagierter angezeigt wurden - tatsächlich aber auf dem gleichen Niveau geblieben oder sogar zurückgegangen sind. Besonders selten angezeigt werden laut einer landesweiten Sicherheitsbefragung des Instituts für Kriminologische Forschung Baden-Württemberg zum Beispiel Sexualdelikte und Partnerschaftsgewalt. Werden absolute Zahlen aus der PKS über die Jahre hinweg verglichen, kann das mitunter auch zu falschen Schlüssen führen. Denn die absolute Anzahl an Straftaten hängt auch von äußeren Faktoren wie zum Beispiel dem Anstieg oder der Abnahme der Gesamtbevölkerung ab. Außerdem enthält die PKS die Tatbewertung, zu der die Polizei nach Abschluss ihrer Ermittlungen kommt. Falls Staatsanwaltschaft oder Gericht zu einer anderen Bewertung kommen oder das Verfahren eingestellt wird, taucht das in der Statistik nicht auf. Laut Experten führen von den angezeigten Straftaten sehr viele gar nicht zu einer Verurteilung oder zu einer Verurteilung wegen eines wesentlich weniger gravierenden Delikts .

In der Kriminalstatistik werden alle Straftaten erfasst, die der Polizei bekanntgeworden sind - auch dann, wenn die Ermittlungen später eingestellt werden oder eine Gerichtsverhandlung mit einem Freispruch endet.

Denkmalschutzpreis in BW geht an fünf Privateigentümer

Der Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg geht in diesem Jahr an fünf Privateigentümer von alten Gebäuden. Das haben der Schwäbische Heimatbund und der Landesverein Badische Heimat mitgeteilt. Gewinner sind die "Alte Münz" in Wertheim im Main-Tauber-Kreis, das frühere Forsthaus in Neuweiler-Agenbach im Kreis Calw, die ehemalige Reithalle in Achern im Ortenaukreis, der Farnrain-Hof in Elzach-Yach im Kreis Emmendingen sowie das Backhausareal in Salem-Neufrach im Bodenseekreis.

Die Sieger erhalten 5.000 Euro sowie eine Bronzetafel, die sie an ihrem Gebäude anbringen können. Die Preisverleihung findet Ende April in Achern statt.