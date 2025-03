Info-Date am Mittag: Heftiges Erdbeben in Myanmar und Thailand ++ Anstieg von Cannabis-Konsum in Stuttgart seit Legalisierung

Ein heftiges Erdbeben hat Länder in Südostasien erschüttert - vor allem Myanmar und Thailand. Das Ausmaß ist unklar. Mehr von Stefan Eich.

Medienberichten zufolge sind mindestens 24 Menschen gestorben. Die burmesische Multimedia-Nachrichtenorganisation Mizzima News berichtet von 21 Toten in Myanmar und beruft sich dabei auf Hilfsorganisationen und lokale Quellen. Es werde mit weiteren Toten gerechnet.

In Thailands Hauptstadt Bangkok starben drei Menschen nach dem Einsturz eines im Bau befindlichen Hochhauses. Das berichtet die thailändische Tageszeitung "The Nation" unter Berufung auf nationale Behörden. Unter den Trümmern in Bangkoks Stadtteil Chatuchak, der auch bei Touristen beliebt ist, werden demnach noch Dutzende Menschen vermisst.

Keine Informationen über verletzte deutsche Urlauber

Dem Deutschen Reiseverband (DRV) sind derzeit keine Informationen über verletzte deutsche Urlauber bekannt. Das teilte eine DRV-Sprecherin mit. "Aktuell gehen wir von mehreren Tausend Gästen in Thailand aus, die mit deutschen Reiseveranstaltern dort sind. Die wenigsten davon halten sich in Bangkok auf."

In den bei Urlaubern beliebten Regionen Khao Lak, Phuket und Koh Samui im Süden Thailands gebe es keine Beeinträchtigungen, so die Sprecherin weiter. Das Erdbeben sei dort teils gar nicht spürbar gewesen. Die Reiseveranstalter nähmen aktuell mit ihren Gästen Kontakt auf, hieß es.

Ein Jahr Cannabis-Legalisierung – Konsum in Stuttgart steigt

Am 1. April 2024 ist das umstrittene Cannabisgesetz in Kraft getreten. Seitdem sind Besitz und Anbau in Deutschland unter bestimmten Vorgaben legal. In Stuttgart ist mit Hilfe von Abwasserdaten der Konsum ausgewertet worden. Insgesamt zeigen die Daten eine leichte Steigerung von rund 13 Prozent der Carboxy-THC-Werte gegenüber den Werten vor der Einführung des Gesetzes.

Ein Ziel des Noch-Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) war es, mit der Legalisierung von Cannabis den Schwarzmarkt zu bekämpfen. Susanne Dathe, Oberstaatsanwältin in Stuttgart, sieht dieses Ziel durch das Cannabis-Gesetz nicht erreicht.