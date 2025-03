Info-Date am Mittag: Sorge vor US-Einfuhrzöllen auf Autos ++ Großrazzia gegen Drogenkartelle auch in BW und RLP

Autos aus Deutschland und Europa sollen in den USA mit Einfuhrzöllen in Höhe von 25 Prozent belegt werden. Ökonomen sind in Sorge - warnen aber vor Panik. Mehr von Moritz Braun.