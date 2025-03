Info-Date am Mittag: Gedenken an Germanwings-Absturz vor zehn Jahren ++ Ermittlungen nach Schüssen in Offenburg

per Mail teilen

Heute vor zehn Jahren sterben 150 Menschen beim Absturz einer Germanwings-Maschine. An vielen Orten gedenken Menschen heute der Opfer. Dies und weitere Themen des Mittags mit Moritz Braun.

In Frankreich und Deutschland erinnern Menschen heute an den Absturz einer Germanwings-Maschine vor zehn Jahren. Der aus Montabaur stammende Co-Pilot hatte damals das Flugzeug absichtlich gegen einen Berg in der Nähe des französischen Le Vernet gesteuert. Dabei kamen 150 Menschen ums Leben – darunter 72 Deutsche.

Vertreter aus Frankreich, Deutschland und der Lufthansa haben in dem Alpendorf Kränze niedergelegt und eine Schweigeminute abgehalten. Zu den Opfern zählen auch 16 Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrerinnen aus Nordrhein-Westfalen. Auch an ihrer Schule wurde an die Opfer erinnert und Blumen niedergelegt.

Polizei ermittelt nach Schüssen in Offenburg

Auf einem Parkplatz in Offenburg sind gestern Abend Schüsse gefallen. Laut Polizei näherte sich ein Auto einem anderen geparkten Wagen, an dem sich mehrere junge Männer aufgehalten hatten. Die vier Insassen sollen dann aus dem Fahrzeug ausgestiegen sein und mehrere Schüsse abgegeben haben. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass sich die beteiligten Personen untereinander kennen. Die Ermittler suchen nach Zeugen.