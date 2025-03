Das schuldenfinanzierte Finanzpaket von Union und SPD für Verteidigung und Infrastruktur hat die letzte parlamentarische Hürde genommen. Im Bundesrat kam wie schon zuvor im Bundestag die erforderliche Zweidrittelmehrheit zustande. Dies und weitere Themen des Mittags mit Dagmar Freudenreich.

Das Gesetz sieht 500 Milliarden Euro neue Schulden vor. Das

Geld soll vor allem in die marode Infrastruktur - also in Straßen, Brücken, Schulen - in den Klimaschutz und in die Verteidigung fließen. Dafür ist jetzt nun die im Grundgesetz festgeschriebene Schuldenbremse gelockert worden. Rheinland-Pfalz hat sich bei der Abstimmung enthalten, Baden-Württemberg hat dafür gestimmt.

Kretschmann: "Bundesregierung muss Reformen vorantreiben"

Zum Auftakt der Sitzung hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) jedoch betont, dass sein Land mit der Zustimmung einen großen Anspruch an die künftige Bundesregierung verbinde. Die Regierung müsse die nötige Staatsreform gemeinsam mit den Ländern angehen und die weiteren notwendigen Strukturreformen "zügig und beherzt" vorantreiben. "Nur dann können die heutigen Beschlüsse zum Fundament der politischen, wirtschaftlichen und technologischen Selbstbehauptung des vereinten Europas werden", so Kretschmann.

Zwei unbeteiligte Frauen sterben in Ludwigsburg nach vermutlich illegalem Autorennen

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind gestern in Ludwigsburg zwei junge Frauen gestorben. Ihr Auto wurde von einem anderen gerammt, und von der Fahrbahn geschleudert. Staatsanwaltschaft und Polizei vermuten, dass sich zwei Autofahrer ein Rennen mit überhöhter Geschwindigkeit geliefert haben. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Unfallfahrer vorläufig fest und beschlagnahmte seinen Führerschein. Der Fahrer des anderen, womöglich am Rennen beteiligten Autos ist flüchtig. Ein Gutachter soll die genauen Umstände klären.