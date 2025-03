Info-Date am Mittag: Berlin beschließt Milliarden-Hilfe für Ukraine ++ BW will klare Handy-Regeln an Schulen

Die Bundesregierung will der Ukraine elf Milliarden Euro Militärhilfe geben. Dies und weitere Themen des Mittags mit Dagmar Freudenreich.

Die Bundesregierung will der Ukraine gut elf Milliarden Euro für zusätzliche Militärhilfe bereitstellen - drei davon noch in diesem Jahr. Darüber hat Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) den Haushaltsausschuss des Bundestags informiert. Ein entsprechendes Schreiben liegt der ARD vor. Erste Reaktionen in Berlin fallen positiv aus. Die Grünen sprechen von einer gelösten Blockade und begrüßen die zusätzlichen Militärhilfen. Monatelang gab es ein Tauziehen zwischen Bundeskanzleramt und den beteiligten Ministerien um diese Hilfszahlungen. Mit dem Finanzpaket, dem der Bundestag gestern zugestimmt hat , hat sich dieser Streit erledigt. Andreas Schwarz (SPD) sieht in der geplanten Freigabe der Mittel ein wichtiges Zeichen an die Ukraine. Aus Sicht des Haushaltspolitikers geht es um Waffen, die das Land dringend brauche . Die zusätzlichen Hilfen aus Deutschland könnten noch in dieser Woche vom Bundestag bewilligt werden.

BW-Bildungsministerin für klare Handy-Regeln an Schulen

Vor der morgigen Konferenz der Bildungsministerinnen und -minister der Bundesländer hat die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper (Bündnis 90/Die Grünen) heute Vorschläge in Sachen Handynutzung an Schulen gemacht. Sie fordert klare Regeln - aber kein generelles Handyverbot. Schopper hat in SWR Aktuell gesagt, sie wolle in Abstimmung mit ihren Ministerkollegen aus anderen Bundesländern auf entsprechende Konzepte hinarbeiten. Zum Beispiel könne das Handy im Flugmodus bleiben. Nur an entsprechenden Unterrichtszeiten wird es genutzt, um etwa im Internet zu recherchieren. Geht es nach der Ministerin, sollen Schulen künftig per Gesetz dazu verpflichtet werden, altersangemessene Handy-Regeln zu erarbeiten. Ziel sei es auch, die Interessen der Eltern über die Elternvertretungen einzubeziehen. Nur so könnten die Handy-Regeln am Ende akzeptiert werden, so Schopper. Ein generelles Verbot oder die eine Regel für alle Schulen lehnt sie dagegen ab.