Zumindest darin sind sich alle einig: Es geht um eine historische Summe. Der Bundestag stimmt gleich über Neuschulden in Höhe hunderter Milliarden Euro ab, das meiste davon soll in Infrastruktur und Verteidigung fließen. Dafür muss die Schuldenbremse gelockert werden und das geht nur per Änderung im Grundgesetz. Entsprechend groß ist der Diskussionsbedarf. Auch, dass trotz der Bundestagswahl vor knapp einem Monat noch der bisherige Bundestag abstimmt, finden nicht alle richtig.

"Schuko" statt Groko?

CDU-Chef Friedrich Merz verteidigte die multimilliardenschweren Ausgaben damit, dass von dieser "absoluten Ausnahme" die Verteidigungsfähigkeit Europas abhänge. SPD-Chef Lars Klingbeil sprach von einem "Paket gegen die Spaltung", Deutschland investiere hier in seine eigene Stärke. Die schärfste Kritik kommt von AfD und FDP. Deren Fraktionschef Christian Dürr betitelte die geplante "Groko" als "Schuko", als "Schuldenkoalition".

Können Taten wie in Mannheim überhaupt verhindert werden?

Über Konsequenzen aus der Mannheimer Amokfahrt berät der Innenausschuss des Bundestags. Bei der Tat am Rosenmontag waren zwei Menschen ums Leben gekommen. Neben den Ausschuss-Mitgliedern sollen Vertreter von BKA und LKA, Staatsanwaltschaft und Verfassungsschutz mitdiskutieren.