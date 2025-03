Info-Date am Mittag: Kommt das Multimilliarden-Schuldenpaket durch den Bundestag? ++ Wird der Ballweg-Prozess eingestellt?

per Mail teilen

Die Woche der Entscheidung steht an für das historisch teure Finanzpaket von Union und SPD. Bekommt es die nötige Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat, fließen hunderte Milliarden in Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz - natürlich auf Pump. Dafür muss die Schuldenbremse ausgesetzt werden und das geht nur mit einer Änderung im Grundgesetz.

Grundgesetzänderung: Ist die Zeit zu knapp?

Und dann hat auch das Bundesverfassungsgericht ein Wörtchen mitzureden. Einige Abgeordnete wollen das Finanzpaket per Eilantrag in Karlsruhe stoppen. AfD und Linke hatten schon vergangene Woche das Bundesverfassungsgericht angerufen – da ging es um die Frage, ob nach der Bundestagswahl der alte Bundestag überhaupt noch befugt ist, solch weitreichende Entscheidungen zu treffen. Diese Anträge wurden als unbegründet zurückgewiesen.

Ballweg sieht sich als Opfer der Justiz

Das Landgericht Stuttgart schlägt vor, den Betrugsprozess gegen den "Querdenken"-Gründer, Michael Ballweg, einzustellen. Die Staatsanwaltschaft lehnt das aber ab, sie sieht nach der bisherigen Beweisaufnahme keinen Anlass, dass Verfahren einzustellen und hält eine Verurteilung Ballwegs für wahrscheinlich. Die Staatsanwaltschaft wirft Ballweg vor, mehr als eine halbe Million Euro der eingeworbenen Spenden für private Zwecke genutzt zu haben. Seine Anwälte streiten die Vorwürfe bis heute ab.

Mehrere Monate saß Ballweg in U-Haft, weil die Behörden von einer Fluchtgefahr ausgingen. In dieser Zeit demonstrierten Anhänger regelmäßig vor dem Gefängnis. Die "Querdenken"-Bewegung hatte sich von Stuttgart auch auf andere Städte ausgeweitet, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Der teils aggressive Protest richtete sich unter anderem auch gegen Polizei und Medien.