per Mail teilen

Der Grund für die Sondersitzung: Das Grundgesetz soll geändert werden, damit Union und SPD ihr geplantes Finanzpaket durchsetzen können. Die Themen am Mittag mit Judith Bühler

Im alten Bundestag hätten CDU/CSU, SPD und Grüne zusammen die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Im neuen Bundestag wäre man auf die Linke angewiesen. Mit dieser Partei wollen die Unionsparteien aber ebenso wenig zusammenarbeiten, wie mit der AfD. Allerdings lassen auch die Grünen bislang wenig Bereitschaft erkennen, eine Grundgesetzänderung für die Umgehung der Schuldenbremse mitzutragen.

Grüne setzen auf neuen Bundestag

CDU/CSU und SPD wollen Ausgaben für die Verteidigung von der Schuldenbremse ausnehmen. Außerdem wollen sie 500 Milliarden Euro Schulden aufnehmen, um die Infrastruktur Deutschlands zu erneuern. Die Grünen bemängeln, dass zu wenig Geld für den Klimaschutz vorgesehen sei. Sie wollen zunächst nur über die Mittel für Verteidigung abstimmen und weitere Entscheidungen dem neugewählten Bundestag überlassen.

Björn-Steiger-Stiftung verklagt Baden-Württemberg

Die Stiftung hat beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde gegen die Bundesrepublik Deutschland und exemplarisch für alle Bundesländer gegen das Land Baden-Württemberg erhoben. Stiftungspräsident Pierre-Enric Steiger beklagt, dass Überlebenschancen zu stark vom jeweiligen Standort abhängig seien und die vorgegebenen Rettungszeiten von Bundesland zu Bundesland variierten. In Baden-Württemberg gilt seit dem neuen Rettungsdienstgesetz, dass Rettungskräfte in 95 Prozent der Fälle innerhalb von zwölf Minuten am Einsatzort sein müssen.