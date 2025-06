Vertreter von Ukraine und USA haben im saudi-arabischen Dschiddah einen Vorschlag ausgehandelt, dem der Kreml noch zustimmen muss – die Themen am Mittag mit Katja Burck.

Unterdessen haben die USA ihre Militärhilfe für die Ukraine wieder aufgenommen. Sie waren ausgesetzt worden, nachdem es Ende Februar bei einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem Streit gekommen war.

Die Expertin für Sicherheitspolitik am Global Public Policy Institute in Berlin, Julia Friedrich, ist skeptisch, ob Moskau die Waffenruhe akzeptiert. Friedrich sagte in SWR Aktuell, für Wladimir Putin sei die Frage, ob sich eine Waffenruhe taktisch auszahle. Typisch für den russischen Präsidenten sei, sich auf Verhandlungen zunächst einzulassen und dann immer absurdere Forderungen zu stellen. Das werde man in den kommenden Tagen sehen.

Ermittlungen nach Stadtbahn-Unglück nördlich von Karlsruhe

Drei Menschen starben, als gestern in Ubstadt-Weiher die Stadtbahn an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Tanklaster zusammenstieß. Beide Fahrzeuge gingen in Flammen auf. Unter den Getöteten ist auch die Stadtbahn-Fahrerin. Der LKW-Fahrer und neun weitere Personen wurden verletzt. Jetzt muss geklärt werden, ob das Rotlicht am unbeschrankten Bahnübergang nicht funktionierte oder ob es vom Lastwagenfahrer übersehen wurde.