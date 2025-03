per Mail teilen

Der Bundeswehr fehlen Kasernen, Ausstattung und Soldatinnen und Soldaten – die Themen am Mittag mit Simon Dörr

Die Wehrbeauftragte Eva Högl mahnt mehr Tempo bei der Ausrüstung der Truppe an. Vor allem fehle es an Personal. Högl erkennt an, dass es endlich Bewegung auf vielen Baustellen gebe. Die Bundeswehr erhalte mehr Geld und Waffen, es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Herausforderungen durch die veränderte Sicherheitslage zu bewältigen. Vom Ziel, bis 2031 insgesamt 231.000 Soldatinnen und Soldaten zu haben, sei die Armee aber weit entfernt. Ende vergangenen Jahres seien rund 182.000 Menschen im aktiven Dienst gewesen.

Streckensperrung auf der Südbahn 2026

Bahnreisende müssen sich im kommenden Jahr in der Bodenseeregion auf eine Streckensperrung der Südbahn einstellen. Zwischen März und Juni 2026 fährt kein Zug zwischen Friedrichshafen und Ravensburg. Grund sind Bauarbeiten an zwei Brücken in Friedrichshafen und Meckenbeuren.