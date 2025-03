Info-Date am Mittag: Österreich will an deutscher Grenze abgewiesene Asylbewerber nicht zurücknehmen ++ Skisaison auf Schwarzwald und Alb geht zu Ende

Die Regierung in Wien lehnt die Idee von Union und SPD, Asylbewerber an der Grenze abzuweisen, ab. Die Themen am Mittag mit Judith Bühler.

Die Landespolizeidirektionen seien angewiesen, EU-rechtswidrige Einreiseverweigerungen der deutschen Behörden nicht zu akzeptieren, teilte das österreichische Innenministerium mit. Grundsätzlich gibt es aber Zustimmung für eine härtere Migrationspolitik. Es sei erfreulich, dass auch Deutschland sich dazu bekenne, konsequent gegen illegale Migration vorzugehen, erklärte das Kanzleramt in Wien.

Skibetreiber im Südwesten ziehen gemischte Bilanz

Im Nordschwarzwald und auf der schwäbischen Alb waren die Skilifte dank Kunstschnee an vielen Tagen geöffnet. Am Seibelseckle im Nordschwarzwald konnten die Skifans seit Weihnachten an 65 Tagen auf die Piste. Der Betreiber zieht eine positive Bilanz. In Unterstmatt und am Mehliskopf war dagegen nach Einschätzung der Betreiber während der Fastnachtsferien zu wenig los. Auf der Schwäbischen Alb lief der Wintersportbetrieb in Holzelfingen dank Beschneiungsanlage an 20 Tagen. Enttäuscht ist der Betreiber des Skilifts Albstadt-Tailfingen. Dort hat es für keinen einzigen Skitag ausgereicht.