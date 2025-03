Info-Date am Mittag: Sondierer von Union und SPD kommen offenbar voran ++ BW-Lehrer stellen Schwimmunterricht in Frage

Die Sondierungen von Union und SPD über die Bildung einer neuen Regierung gehen offenbar in die entscheidende Phase. Dies und weitere Themen des Mittags mit Sebastian Felser.

Beide Seiten seien guten Willens, zu Ergebnissen zu kommen, ließen Unterhändler wissen. „Wir sind vorangekommen“, sagte die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD). Heute werden die Gespräche fortgesetzt. Mögliche Streitpunkte sind die unerlaubte Einwanderung, das Bürgergeld und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Union und SPD haben Stillschweigen vereinbart, was Details betrifft.

Kind ertrunken: Lehrer nach Gerichtsurteil verunsichert

Nach dem Urteil gegen zwei Lehrerinnen wegen des Todes eines Schülers stellt der Lehrerverband VBE den Schwimmunterricht in Baden-Württemberg in Frage. Das Urteil verunsichere Lehrerinnen und Lehrer im Land, schrieb der Lehrerverband an Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne). Die beiden Lehrerinnen wurden Ende Februar vom Amtsgericht Konstanz verurteilt. Der Zweitklässler war bei seiner ersten Schwimmstunde am 18. September 2023 ertrunken. Zu dem Unglück kam es nach Ansicht des Gerichts, weil 21 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig ins Wasser gelassen wurden - darunter Schwimmer und Nichtschwimmer. Der Lehrerverband betont allerdings, die beiden Pädagoginnen hätten sich an die offiziellen Vorgaben gehalten.

Kultusministerium reagiert auf Schreiben der Lehrer

Das Kultusministerium will jetzt prüfen, wie Lehrkräfte noch besser für den Schwimmunterricht geschult werden können und ob die Zahl der zu beaufsichtigenden Kinder verkleinert werden soll.