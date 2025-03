Info-Date am Mittag: Trump und Selenskyj wollen wieder verhandeln ++ Asylklagen werden in Rheinland-Pfalz am schnellsten bearbeitet

Die Gespräche zwischen den USA und der Ukraine über ein Friedensabkommen im Krieg gegen Russland sollen fortgesetzt werden. Dies und weitere Themen des Mittags mit Sebastian Felser.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe sich zu weiteren Verhandlungen bereit erklärt, hat US-Präsident Donald Trump in seiner Rede zur Lage der Nation gesagt. Dabei solle auch wieder über ein Rohstoffabkommen gesprochen werden. Die USA wollen in der Ukraine Seltene Erden abbauen. In der längsten Rede eines US-Präsidenten zur Lage der Nation lobte Trump seine bisherige Amtszeit und bekräftigte unter anderem seinen Anspruch auf Grönland.

Merz und Scholz beraten über Ukraine und Sicherheit

In Berlin beraten derweil CDU-Chef Friedrich Merz und Noch-Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt über die Ukraine-Politik und weitere sicherheitsrelevante Fragen. Merz will Soforthilfen für die Ukraine im Umfang von drei Milliarden Euro umgehend freigeben. Es wird erwartet, dass auch die Einigung von Union und SPD über Ausnahmen von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben eine Rolle spielt. Am Donnerstag beraten die Staats- und Regierungschefs der EU bei einem Sondergipfel in Brüssel über die weitere Unterstützung der Ukraine.

RLP-Justiz bei Asylklagen im Zeitplan

In Rheinland-Pfalz werden Klagen abgelehnter Asylbewerber bundesweit am schnellsten bearbeitet. Das zeigt eine Umfrage der "Deutschen Richterzeitung" bei den Landesjustizministerien. Demnach dauern die Asylklagen in Rheinland-Pfalz im Hauptverfahren im Schnitt 5,4 Monate. Damit liegt das Bundesland unter dem von der Ministerpräsidenten-Konferenz gesetzten Ziel von maximal sechs Monaten. Im vergangenen Jahr gingen hier über 4.000 Klagen abgelehnter Asylbewerber ein.