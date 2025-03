Info-Date am Mittag: EU-Kommission stellt Rüstungsplan vor ++ Todesfahrer von Mannheim wird vernommen

Europa soll aufrüsten: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dazu einen Fünf-Punkte-Plan vorgestellt. Dies und weitere Themen des Mittags mit Ulrike Alex.

Der Plan sieht vor, dass die 27 Mitgliedsstaaten möglichst schnell viel Geld in ihre Verteidigung investieren. Um das zu erreichen, sollen sie sich weiter verschulden können - wenn das Geld für Rüstung ausgegeben wird. Von der Leyen stellte außerdem Kredite in Höhe von 150 Milliarden Euro in Aussicht, um gemeinsam Raketen oder Luftabwehrsysteme zu beschaffen. Insgesamt könnte Europa dadurch fast 800 Milliarden Euro mobilisieren, so die Kommissionspräsidentin.

US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht erklärt, dass er die Militärhilfe für die Ukraine bis auf Weiteres stoppt. Ob er sie nach dem Streit mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj überhaupt wieder aufnehmen wird, ist unklar.

Todesfahrer von Mannheim ist vernehmungsfähig

Nach der tödlichen Autofahrt eines möglicherweise psychisch kranken Mannes in Mannheim ist der Täter nicht mehr im Krankenhaus. Er befindet sich jetzt in Polizeigewahrsam und soll heute vernommen werden. Die Polizei hat inzwischen die Wohnung des 40-jährigen Deutschen durchsucht. Dabei sind nach Angaben der Deutschen Presseagentur einige nicht näher bezeichnete Gegenstände sichergestellt worden.

Täter hinterließ im Auto Notizen zur Todesfahrt

Im Auto des Mannes fanden sich außerdem Bleistiftskizzen zur Fahrt. Nach Medienberichten mit Berechnungen zu Reaktions- und Bremszeiten, was einen Vorsatz nahelegen könnte. Der Mann war gestern in der Fußgängerzone in Mannheim in eine Menschengruppe gefahren. Zwei der Opfer sind gestorben, elf weitere wurden verletzt, einige von ihnen schwer.