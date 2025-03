Info-Date am Mittag: Bernhard Vogel tot ++ Rosenmontagsumzüge in Mainz und anderswo

Der langjährige CDU-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz wurde 92. Die Themen am Mittag mit Julia Kretschmer:

Bernhard Vogel ist der einzige deutsche Politiker, der nacheinander zwei verschiedene Bundesländern Ministerpräsident war. Von 1976 bis 1986 regierte der CDU-Politiker Rheinland-Pfalz. Von 1992 bis 2003 war Bernhard Vogel Ministerpräsident von Thüringen. Der gebürtige Göttinger engagierte sich auch nach seiner Zeit in der aktiven Politik für den innerdeutschen Dialog und war viele Jahre Vorsitzender der CDU-nahen Konrad Adenauer-Stiftung.

Anteilnahme über Parteigrenzen hinweg

CDU-Chef Friedrich Merz hat den Verstorbenen als Ausnahmepolitiker und Brückenbauer zwischen Ost und West gewürdigt. Der amtierende Ministerpräsident von Thüringen, Mario Voigt, CDU, nannte Vogel einen Jahrhundertpolitiker. Linkenpolitiker Bodo Ramelow und Katrin Göring-Eckert von den Grünen erinnerten an Vogels Satz „Zuerst das Land, dann die Partei“ und der SPD-Politiker Hubertus Heil bezeichnete ihn als großen Demokraten.

Rosenmontagsumzüge starten

Einen der größten Umzüge gab es heute am Rosenmontag in Mainz. Dort haben 9.500 Teilnehmer mitgemacht. Mehr als eine halbe Million Zuschauer säumten die Straßen der In der rheinland-pfälzischen Hauptstadt. Auch in Baden-Württemberg wird gefeiert. In Rottweil war schon am Morgen der traditionelle Narrensprung, bei dem 2.000 Narren hüpfend durch die Altstadt zogen.