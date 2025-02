Info-Date am Mittag: Union und SPD starten Sondierungsgespräche ++ Zahl der Arbeitslosen im Südwesten sinkt leicht

In Berlin haben Union und SPD Sondierungsgespräche aufgenommen. Gemeinsam könnten sie eine neue Bundesregierung bilden. Dies und weitere Themen des Mittags mit Sophie Klein.

Fünf Tage nach der Bundestagswahl haben die ersten Sondierungsgespräche zwischen CDU/CSU und Union begonnen. Bei dem Treffen soll der Rahmen für Koalitionsgespräche festgelegt werden. Beobachter gehen von schwierigen Verhandlungen aus, da die Positionen der Parteien bei den Themen Migration und Schuldenbremse noch weit auseinander liegen. CDU-Chef Friedrich Merz hatte wiederholt deutlich gemacht, dass er keine Zeit verlieren und bis Ostern eine Regierung bilden möchte.

Arbeitslosigkeit im Südwesten leicht gesunken

In Deutschland waren im Februar knapp drei Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, entspricht das einer Quote von unverändert 6,4 Prozent. In der Industrie und bei der Zeitarbeit geht die Zahl der offenen Stellen zurück. In der Konjunkturkrise verkleinern viele Firmen ihre Belegschaften.

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist die Arbeitslosigkeit im Februar leicht gesunken. In Baden-Württemberg beträgt die Quote 4,6 Prozent, in Rheinland-Pfalz 5,6 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit im Südwesten ist weiter leicht gestiegen, gleichzeitig bleiben viele Ausbildungsstellen unbesetzt.